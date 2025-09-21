 Biker cade a Montagna Longa, salvato dal Soccorso alpino
Biker cade in montagna, salvato dal Soccorso alpino nel Palermitano

L'allarme lanciato dai compagni
MONTAGNA LONGA
PALERMO – Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione a Montagna Longa, a Carini, nel Palermitano, per soccorrere un biker infortunato. L’uomo, un sessantunenne di Partinico, faceva parte di un gruppo di ciclisti che stavano percorrendo la strada sterrata che porta alla cima. A poche centinaia di metri dalla meta, improvvisamente ha perso il controllo della sua mountain bike ed e’ scivolato, battendo violentemente il fianco su una pietra e procurandosi una frattura.

I suoi compagni hanno lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino che ha inviato due squadre. Giunti sul posto, i tecnici hanno immobilizzato l’uomo, sistemandolo prima sul materassino a depressione, poi sulla barella e lo hanno accompagnato sulla strada asfaltata dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Partinico.

