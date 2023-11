Bilancio 2024, sì della giunta Lagalla: spesa bloccata dal riequilibrio

Il sindaco: "Il consiglio comunale lo approvi presto"

PALERMO – Si chiama “bilancio tecnico” ed è il primo passo per l’approvazione del previsionale 2024. La giunta comunale di Palermo ha varato la manovra che indica entrate e uscite previste per il prossimo anno, anche se con qualche novità: sono entrate infatti in vigore le ultime norme statali sui bilanci che impongono agli enti locali tempi più stringenti.

Il bilancio tecnico è un documento preliminare redatto dagli uffici, una sorta di bozza per la giunta, che cammina di pari passo con un atto di indirizzo, il Documento unico di programmazione tecnico, e che porterà all’approvazione del bilancio di previsione in tempi strettissimi, ossia entro fine anno, con limitate possibilità di deroga. Una novità assoluta, come ha sottolineato l’Anci, visto che il bilancio tecnico è una manovra a tutti gli effetti predisposta dagli uffici con un iter iniziato a metà settembre e a cui la giunta ha dato il via libera.

Spesa bloccata, pochi dipendenti

La manovra tiene ovviamente conto del piano di riequilibrio, il che significa spesa corrente bloccata, entrate certe, razionalizzazione delle partecipate, obiettivi da centrare in tempi stabiliti, servizi a domanda individuale (asili, musei, impianti sportivi) da coprire almeno per il 36% con le tariffe. C’è però qualche novità: i proventi dagli impianti sportivi, per esempio, per il 2024 ammonteranno (secondo la previsione) a 284 mila euro ma raddoppieranno (733 mila) nel 2025 e nel 2026.

Il Comune ha in servizio 4.800 dipendenti, di cui 300 non di ruolo, rispetto ai 7.200 previsti con una spesa di 190 milioni di euro sugli 800 totali; i crediti che difficilmente si potranno incassare ammontano a 174 milioni, di cui 83 da tasse.

Lagalla: “Il consiglio faccia presto”

“Aver deliberato il Bilancio di previsione 2024-2026 in Giunta è un risultato molto importante, per certi versi quasi unico per questo Comune – dice il sindaco Roberto Lagalla -. È l’ulteriore dimostrazione di come questa amministrazione sui conti dell’ente abbiamo messo in campo il massimo impegno e rigore. Abbiamo fatto nel giro di un anno 9 bilanci, recuperando un arretrato che andava avanti dal 2019 e adesso esitiamo un bilancio di previsione in anticipo come, del resto, è giusto che sia. Il mio ringraziamento al vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e agli uffici della Ragioneria generale per il grande lavoro svolto. Adesso, l’augurio è che il Consiglio comunale riesca a esitare il documento entro Capodanno, in modo da non lasciare il Comune neanche un giorno in esercizio provvisorio l’anno prossimo”.