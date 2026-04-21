Bilancio 2025: 5,2 milioni di utili e 668 nuovi soci

Realtà solida, radicata nel territorio, che coniuga tradizione e innovazione

Si chiude con risultati ampiamente positivi il bilancio 2025 della Banca di Credito Cooperativo di Pachino, approvato domenica 19 aprile nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei soci, svoltasi al Delta Hotels Giardini Naxos. Con 18 sportelli operativi in tutta la Sicilia Orientale, oltre 8.300 soci e un utile netto di 5,2 milioni di euro, BCC di Pachino si conferma, ancora una volta, una realtà solida e radicata nel territorio.

I dati parlano chiaro: «Abbiamo sperimentato una crescita delle masse intermediate di oltre il 10% (circa 120 milioni in valore assoluto sia sulla raccolta che sugli impieghi) – ha dichiarato il direttore generale Massimo Sena – ed abbiamo erogato finanziamenti per 122 milioni di euro. Anche da un punto di vista patrimoniale ci manteniamo su coefficienti superiori al 27%, ampiamente superiori ai minimi normativi.

Una crescita che si riflette anche nell’ampliamento della base sociale, altro indicatore della fiducia che il territorio continua a riporre nell’istituto. «C’è stato un incremento di 668 soci pari a circa il 9% rispetto all’anno precedente – ha sottolineato il direttore Sena – La crescita della base sociale è avvenuta sia sulle piazze storiche della banca che in quelle di nuovo insediamento».

Guardando al futuro, «la banca ha redatto un piano industriale triennale ambizioso e che guarda a crescite importanti delle masse intermediate, seppur con l’incognita delle tensioni geopolitiche e le ricadute sul contesto macroeconomico, i cui effetti non sono ancora interamente dispiegati», ha concluso il direttore.

I risultati economici si intrecciano con il rafforzamento del ruolo della Banca di Credito Cooperativo di Pachino come punto di riferimento per famiglie, piccole e medie imprese, giovani e realtà del terzo settore. «La BCC di Pachino (Gruppo ICCREA) si è molto ampliata negli ultimi anni – ha dichiarato il presidente Concetto Costa – diventando banca di riferimento per tutta la Sicilia Orientale, con i nostri sportelli che partono da Messina e arrivano a Modica e Ragusa». Resta dunque centrale la missione sociale dell’istituto. «Buona parte degli utili – ha aggiunto il presidente Costa – vengono destinati ad un fondo che ogni anno ci permette di effettuare importantissimi interventi dal punto di vista sociale, sostenendo enti del terzo settore, parrocchie e attività giovanili e varie iniziative culturali. La nostra è una banca che lavora, per espressa previsione statutaria, per la crescita economica, sociale e culturale dei territori».

Durante l’assemblea è intervenuto il presidente del Collegio Sindacale Francesco De Domenico che ha sottolineato: «L’espansione della BCC di Pachino non è avvenuta a detrimento della caratteristica di banca locale e di territorio. Si è riusciti a coniugare la tradizione di banca locale con l’innovazione. Oggi è una banca molto dinamica sul territorio, ma anche organizzata sotto il profilo dell’efficienza».

La BCC di Pachino coniuga l’efficienza e le diversificazione dei servizi delle grandi banche, grazie all’appartenenza al Gruppo Bancario ICCREA con la capacità di essere vicini al territorio e far sentire i clienti “parte” del progetto di crescita e non un numero, caratteristica, questa, che connota tipicamente le banche locali.