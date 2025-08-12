 Cosenza, bimba cade dal primo piano di un palazzo
Bimba cade dal primo piano di un palazzo, non è in pericolo di vita

La corsa in ospedale
COSENZA
di
1 min di lettura

Una bambina di nove anni è caduta da una finestra della propria abitazione posta al primo piano di una palazzina nel centro storico di Rossano a Corigliano-Rossano (Cosenza). Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento nell’ospedale Annunziata di Cosenza.

La bambina, vigile e cosciente, non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Corigliano Rossano. All’origine della caduta, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una distrazione da parte della piccola che ha provocato la perdita di equilibrio e la caduta.

