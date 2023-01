La morte della piccola Sirya a Catania, domani l’autopsia

Una persona è indagata.La madre è stata dimessa. La polizia ha acquisito la cartella clinica e sentito i familiari.

CATANIA. Sua mamma, una ragazza di soli 20 anni, è stata dimessa dall’ospedale. Intanto il corpicino della piccola Sirya la neonata di soli 4 giorni morta venerdì notte all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, si trova sempre all’obitorio, in attesa delle determinazioni della magistratura. La Procura catanese questa mattina ha disposto l’autopsia sul corpicino della bimba, atto irripetibile nell’ambito dell’inchiesta per determinare le ragioni della morte; e iscritto una persona sul registro degli indagati. Al momento le generalità dell’indagato non sono state rese note e l’informazione di garanzia, in questa fase, si configura come un atto dovuto. L’esame autoptico si svolgerà domani.

La bimba è nata fra la trentanovesima e la quarantesima settimana di gravidanza e al momento del parto pesava 2 chili 730 grammi. Dopo il decesso, la famiglia ha avvertito la polizia e dato mandato a un legale, l’avvocato Antonio Cozza, chiedendo di conoscere la verità sulle ragioni della sua morte. Questa mattina la Procura ha conferito l’incarico a un consulente per l’effettuazione dell’autopsia.

Secondo quanto riferito a Live Sicilia dai familiari della piccola – che hanno lanciato un appello affinché si facesse chiarezza su quanto avvenuto – alle 4,30 la neonata avrebbe cominciato a piangere, tant’è che sarebbe stato chiesto l’intervento dei sanitari, per verificare se avesse il pannolino sporco. La piccola però avrebbe smesso di piangere solo quando non si è messa a dormire sul petto della mamma. All’improvviso però il suo cuoricino ha cessato di battere e il decesso è stato scoperto alle 5.

La polizia ha già acquisito la cartella clinica e sentito la famiglia. Ora bisognerà comprendere quali saranno le determinazioni della magistratura.