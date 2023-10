La gioia di un touchdown si trasforma in tragedia

FLORIDA (USA) – Una bimba si spara con la pistola di famiglia lasciata sul divano. Le telecamere di sorveglianza della casa mostrano il terribile filmato del colpo inflitto accidentalmente. Le immagini riprendono un uomo in una casa della Florida che tiene in mano un computer portatile e cammina per il soggiorno, a fianco della piccola di 3 anni. La bambina salta su un divano e prende la pistola che si trova lì.

Lo sparo accidentale

La partita di football in tv. All’improvviso, la gioia di un touchdown si trasforma in tragedia. La bimba si spara con colpo di pistola. La giovanissima viene trasportata al pronto soccorso ed è stata operata d’urgenza alla mano. La nonna ha condiviso il video dell’incidente sui social. L’uomo, cugino della piccola vittima è stato accusato di abbandono di minore e arrestato. Il 23enne, Interrogato dalla polizia, sostiene di aver accudito la bambina, distraendosi «momentaneamente» per festeggiare un il punto segnato dalla propria squadra.

