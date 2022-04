Bimbo muore dopo crisi respiratoria, era positivo al covid

Il decesso è sopraggiunto durante il trasporto in ospedale

Un bambino originario di Codevigo (Pd) è giunto stamattina, già senza vita, presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Dal 27 aprile, secondo i primi accertamenti, era risultato positivo al Covid. Il decesso è sopraggiunto mentre veniva trasportato dall’ambulanza verso l’ospedale per una grave crisi respiratoria. Il tasso di mortalità per Covid in Italia è 9 volte maggiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con tre dosi (ciclo completo più la dose booster) e di 4 volte maggiore rispetto ai vaccinati con due dosi. Lo dice il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità.