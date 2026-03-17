Il piccolo ha fatto un volo di quattro metri

Un bimbo di quattro anni si è arrampicato sul davanzale di una finestra dell’abitazione in cui vive con la famiglia ed è caduto nel vuoto. È accaduto lunedì 16 marzo 2026 a Castellucchio, nel Mantovano.

Il piccolo è stato soccorso, stabilizzato e trasferito d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia con l’elisoccorso.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa locale, il bambino è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Bimbo si arrampica sul davanzale e vola dalla finestra

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il bambino – rimasto per un breve lasso di tempo senza la supervisione della madre – si sarebbe avvicinato a una finestra collocata al piano rialzato dell’edificio.

Nel tentativo di affacciarsi avrebbe perso l’equilibrio, facendo un volo di quatto metri e atterrando nel cortile sottostante. La mamma, accortasi subito dell’accaduto, si è precipitata all’esterno per prestare i primi soccorsi al figlio.

Accertamenti in corso

Nella corte dove si è verificata la caduta sono intervenuti anche i carabinieri di Castellucchio e gli agenti della polizia locale, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

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