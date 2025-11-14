Bimbo di 17 mesi ustionato dall’acqua bollente: è gravissimo

Il piccolo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 60% del corpo

Un tragico incidente domestico si è verificato nel centro storico di Villanova d’Albenga, in provincia di Savona. Un bimbo di 17 mesi è rimasto gravemente ustionato in circostanze che gli investigatori stanno ancora tentando di ricostruire con precisione. L’allarme è partito immediatamente.

Nel giro di pochi minuti, la strada sotto l’appartamento si è riempita di mezzi d’emergenza: un’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e l’elicottero Grifo intervenuto per velocizzare le operazioni di soccorso.

Come sta il bimbo ustionato nel Savonese

Giunti sul posto, i sanitari hanno stabilito che le condizioni del piccolo richiedessero un immediato trasferimento in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, struttura di riferimento per i casi più delicati. Una decisione maturata in pochi secondi, dettata dalla gravità delle ferite riportate.

Giunto al pronto soccorso del Gaslini, il bimbo è stato affidato ai medici specializzati in terapia intensiva pediatrica ed è ora in prognosi riservata. Le informazioni filtrate finora delineano un quadro clinico molto serio: ustioni di secondo e terzo grado che avrebbero coinvolto circa il 60% della superficie corporea.

Accertamenti in corso

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da confermare, il bambino sarebbe stato investito da acqua bollente fuoriuscita da una pentola. Gli accertamenti proseguono per chiarire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, la comunità locale è sotto choc e in apprensione per le condizioni del piccolo.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA