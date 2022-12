Biriaco: “A Catania le eccellenze da cui parte l’innovazione” VIDEO

A Palazzo degli Elefanti anche il numero uno degli industriali, Carlo Bonomi.

1' DI LETTURA

CATANIA. Sono una dozzina le imprese – tra cui i colossi Tim Spa, StMicroelectronics e 3 Sun Enel Green Power – che nel catanese fanno innovazione e che sono state presentate da Confindustria Catania in occasione dell’incontro dal titolo ‘Innovation valley – Catania acceleratore di imprenditorialità’ alla presenza, tra gli altri, del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. E’ il caso della Elettra Tlc Spa, che è stata selezionata per la fornitura e posa in opera di collegamenti in cavo ottico sottomarino che consentiranno connettività ad altissima velocità in 21 isole italiane. Un’altra impresa è la Archicart Srl, una pmi innovativa che ha studiato soluzioni nel campo dell’architettura nel rispetto dei principi della sostenibilità ed ha brevettato un pannello autoportante ondulato e sistemi di connessione. Con questi pannelli si possono costruire pareti ed interi edifici di cartone. Nel mondo della ‘Health robotics’ della ‘digital therapy’ e della didattica inclusiva e innovativa lavora la Behaviour Labs, che mette il suo know-how a sostegno dei bambini affetti da autismo per migliorare i disturbi relativi al neuro sviluppo attraverso lo sviluppo della tecnologia dei robot umanoidi.



“Il tema guida dell’Assemblea di quest’anno – ha affermato il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco – è l’innovazione. Catania si sta avviando ad una riconversione trasversale finalizzata anche all’utilizzazione delle fonti energetiche alternative e ad un’economia più green”. “Grazie a piccole e grandi realtà produttive, alcune spesso sconosciute – ha aggiunto Biriaco – si sta scrivendo nuovo capitolo della sua ripartenza. La città diventa protagonista di un nuovo fermento imprenditoriale di cui spesso viene sottovalutata la forza propulsiva. La nostra Assemblea vuole essere anche un giusto tributo a queste eccellenze ed uno sprone affinché le istituzioni e la politica creino le condizioni essenziali per la loro crescita”.