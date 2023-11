Black Friday da record, il 60% degli italiani approfitta degli sconti

Un giro d'affari stimato da 4 miliardi, in crescita rispetto all'anno scorso

ROMA – Un Black Friday da record, con dati in crescita rispetto allo scorso anno. Il 24 novembre è il giorno clou degli sconti, che però molte aziende hanno anticipato coprendo tutte la settimana. Una ‘corsa’ agli acquisti che vedrà il 60% degli italiani andare nei negozi o sui siti online per non farsi sfuggire l’affare, con il 57% di questi che sceglierà di comprare articoli di abbigliamento, secondo una ricerca di Confcommercio.

Un giro d’affari da 4 miliardi di euro

Il Balck Friday in Italia genera un giro d’affari che sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro: si tratta del 15% in più rispetto al 2022, stima il Codacons. Quest’anno gli sconti sono iniziati per la maggior parte delle aziende il 17 novembre e vanno avanti fino al 27. Secondo lo studio di Confcommercio, saranno soprattutto le donne ad affollare i negozi e a utilizzare l’online (il 63,2%), i giovani fino a 34 anni, e coloro che risiedono nelle regioni del Nord Ovest e del Mezzogiorno.

Spese soprattutto sulla tecnologia

Il Codacons, invece, stima che i prodotti più gettonati saranno elettronica e hi-tech, dove il 65% dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto, mentre il settore salute e prodotti di bellezza vedrà l’interesse del 30% degli acquirenti. Secondo lo studio di Confcommercio, il 92,4% spenderà fino a 500 euro a persona, con la spesa media che si aggirerà sui 236 euro.