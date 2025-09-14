Black out Catania a Cosenza, rossoazzurri sconfitti 4-1

CATANIA – Catania ridimensionato, sonoramente battuto a Cosenza da una formazione, quella calabra, che rilancia le sue ambizioni d’alta classifica. Rossazzurri poco incisivi e spesso impacciati che hanno ceduto alla sorprendente formazione allenata da Buscè. Dini, sinora imbattuto, incassa quattro gol tutti insieme ed il risultato finale penalizza oltremodo gli uomini di Toscano.
Brutto inizio
Brutto primo tempo giocato dai rossazzurri che non impensieriscono mai Vettorel, al contrario di un pimpante Cosenza che riesce a sbloccare il risultato con Ricciardi che fa centro al secondo tentativo… dopo aver stampato il pallone sul palo.
L’arbitro convalida la rete dopo aver visionato l’azione, verificando come il pallone avesse superato per intero la linea di porta malgrado la respinta alla disperata di Di Gennaro. Dini perde così la sua imbattibilità. Al termine della prima frazione di gioco… non sembra dare frutti significativi l’iniziale scelta di Toscano di preferire D’Ausilio ad Aloi in condizioni non ottimali.
Nella ripresa la musica non cambia
Nella ripresa il tecnico rossazzurro cerca di cambiare l’inerzia del match attingendo alla panchina ma è il Cosenza a trovare il raddoppio con la gran botta di Florenzi che supera l’estremo difensore etneo forse un po’ troppo avanzato. Il Catania, però, finalmente reagisce e Lunetta accorcia le distanze con un pregevole “scavetto”.
Ma con gli ospiti sbilanciati in avanti a caccia dell’ipotetico pareggio… Kouan asfalta tutto il campo e mette al sicuro un risultato che, poco dopo, Forte potrebbe riaprire se tra lui ed il gol non si frapponesse la traversa a portiere battuto. A suggellare la giornata storta del Catania… arriva poi alche la quaterna firmata da Langella, praticamente a porta vuota, mentre il subentrato Di Tacchio colpisce il secondo legno di giornata. Finisce 4-1 per il Cosenza.
Per il Catania, adesso, un necessario bagno d’umiltà per riprendere la marcia con la verve che oggi non si è neanche intravista!
Tabellino
COSENZA – CATANIA 4-1
COSENZA (4-3-2-1) – Vettorel, Cimino (dal 21°s.t. Cannavò), Dametto, D’Orazio (k), Caporale, Kouan, Riccardi (dal 34°s.t. Arioli), Langella, Contiliano (dal 34°s.t. Begheldo), Florenzi, Mazzocchi.
A disposizione: Pompei, Barone, Dalle Mura, Ragone, Achour, Rocco, Ferrara, Novello.
Allenatore: Antonio Buscè.
CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Ierardi, Di Gennaro (k) (dal 1°s.t. Martic), Pieraccini, Casasola (dal 39°s.t. Raimo), Corbari, Jimenez (dal 21°s.t. Di Tacchio), Donnarumma,D’Ausilio (dal 1°s.t. Stoppa), Cicerelli (dal 21°s.t. Lunetta), Forte.
A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Celli, Quiroz, Aloi, Giardina.
Allenatore: Mimmo Toscano.
Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore.
Assistenti: Giovanni Francesco Massari (Molfetta) ed Emanuele Fumarulo (Barletta).
Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce).
FVS: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola).
Reti: 36°p.t. Ricciardi (CS); 5°s.t. Florenzi (CS); 24°s.t. Lunetta (CT); 32°s.t. Kouan (CS); 49°s.t. Langella (CS).
Note: Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri residenti in Sicilia.
Indisponibili: Luperini, Caturano, Rolfini (CT); Garritano (CS).
Squalificati: Quaini (CT).
Ammoniti: Casasola (CT); Di Gennaro (CT); Dametto (CS); Toscano (CT); Florenzi (CS); Cimino (CS); Cicerelli (CT); Jimenez (CT).
Cronaca
Primo tempo
5° sul cross di Cicerelli… la conclusione di Casasola viene respinta da un difensore;
8° incursione di D’Ausilio e cross radente con Cicerelli anticipato in angolo;
10° Kouan tira alto dal limite;
19° sulla corta respinta della difesa rossazzurra… gran botta di Langella che sfiora l’incrocio dei pali!
25° cooling break
34° Vettorel smanaccia l’insidioso cross di Cicerelli;
36° Cosenza in vantaggio: batti e ribatti in area rossazzurra con una prima conclusione respinta dal palo e poi la stoccata decisiva di Ricciardi che Di Gennaro respinge oltre la linea bianca: 1-0 ! L’arbitro concede il gol dopo revisione video.
45° concessi 3 minuti di recupero;
48° un Catania impacciato chiude il primo tempo in svantaggio.
Secondo tempo
1° nel Catania, Martic e Stoppa subentrano a Di Gennaro e D’Ausilio;
5° raddoppio del Cosenza: D’Orazio vince un contrasto e serve Florenzi che con una gran botta dalla distanza piega le dita ad un poco attento Dini. 2-0 !
17° Ricciardi scappa via a Martis e Dini sventa in uscita il possibile tris;
20° girata in area di Forte… deviata in corner;
21° nel Catania, Lunetta e Di Tacchio sostituiscono Cicerelli e Jimenez;
21° nel Cosenza, Cimino lascia il posto a Cannavò;
24° il Catania accorcia le distanze: Casasola serve in verticale Lunetta che scavalca il portiere avversario: 2-1 !
26° cooling break;
29° conclusione strozzata di Lunetta;
32° terzo gol del Cosenza: sul corner del Catania… Kouan riparte velocissimo, attraversa tutto il campo e supera Dini: 3-1 !
34° nel Cosenza, Begheldo e Arioli subentra a Contiliano e Ricciardi;
37° traversa clamorosa colpita da Forte che tira da distanza ravvicinata sull’assist di Donnarumma!
39° nel Catania, Raimo sostituisce Casasola;
45° concessi 7 minuti di recupero;
49° il Cosenza cala il poker: Langella segna a porta vuota dopo una ripartenza favorita dal Catania sbilanciato in avanti: 4-1 !
50° tiro di Di Tacchio contro l’incrocio dei pali;
52° prima, fragorosa sconfitta in campionato per un Catania al di sotto delle attese!
[Foto Catania Fc]