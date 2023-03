Blocca partenza treno nel Catanese, denunciato

Il controllo nell'ambito del quarto Rail Safe Day.

ACIREALE – Un tunisino che nella stazione ferroviaria di Acireale (Catania) si era posto sui binari impedendo la partenza di un treno diretto a Messina è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per interruzione di pubblico servizio. L’uomo è stato anche deferito per aver fornito false generalità e per non aver ottemperato ad un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Il controllo nell’ambito della quarta giornata dell’operazione ‘Rail Safe Day’ disposta dal Servizio Polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale per contrastare quei comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

In Sicilia 69 operatori della Polizia Ferroviaria hanno controllato 514 persone ed ispezionato 51 siti ferroviari, tra cui 42 stazioni. L’operazione è stata coordinata dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia ferroviaria che ha dislocato le pattuglie secondo le esigenze operative