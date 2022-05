Boggio Lera, lezioni all’aperto dopo il crollo: le aule mancanti

A piazza Dante stamattina è arrivata la deputato Laura Paxia

Catania – Gli studenti del Liceo Scientifico Boggio Lera di Catania da qualche giorno stanno svolgendo le lezioni all’aperto, in Piazza Dante, a seguito del crollo del tetto della loro scuola, avvenuto sei mesi fa: una azione, non solo simbolica, ma che si è resa necessaria a causa della carenza di aule determinato da questo cedimento strutturale. La deputata catanese Maria Laura Paxia (Misto), questa mattina è andata a trovare gli studenti e gli insegnati in segno di solidarietà e per comunicare le azioni intraprese per cercare di risolvere la questione delle aule mancanti, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“Nei giorni scorsi sono intervenuta alla Camera dei Deputati e ho depositato una interrogazione al Ministro dell’Istruzione Bianchi per sapere se è a conoscenza di quanto è accaduto nella scuola etnea. A breve incontrerò i vertici del Provveditorato ed il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Catania per sapere se a settembre ci sarà la disponibilità di aule per poter ripartire. All’appello, infatti, mancano 21 aule”. “Il dirigente scolastico dell’Istituto Boggio Lera, Donato Biuso, aggiunge: “Il crollo nella nostra scuola fortunatamente è avvenuto di notte, ma questo episodio, purtroppo, si inserisce in una carenza di manutenzione e controllo delle scuole catanesi da parte degli organi competenti”.