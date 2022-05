Boggio Lera e lezioni in piazza: “Siamo ancora senza aule”

Dopo il crollo del tetto, alunni e docenti sono stati abbandonati al proprio destino. VIDEO

CATANIA. Tornano in piazza gli studenti del Liceo Scientifico Boggio Lera. Piazza Dante si trasforma in aula e ospita da oggi e fino al prossimo 13 maggio una classe del Liceo che a rotazione si alternerà ad altre.

Il 10 novembre del 2021, nelle prime ore del mattino quando ancora nelle scuola non c’erano studenti , è crollato il tetto dell’edificio che ospita lo storico Liceo Scientifico etneo. Da quel momento alcune classi del Liceo Scientifico Boggio Lera sono state dichiarate inagibili e per molti studenti è iniziato un calvario tra DAD e l’indisponibilità di potere avere una frequenza scolastica normale.

“Siamo qui, oggi, per ricordare alle Istituzioni e all’opinione pubblica che dal quel 10 novembre dello scorso anno non è stato risolto nulla – sono le parole del dirigente Donato Biuso presente in piazza Dante insieme ai suoi ragazzi e ai docenti – e per ribadire che, come è scritto nella nostra Costituzione, deve essere garantito il diritto allo studio”. Già all’inizio del 2021, con un Decreto Ministeriale, erano state stanziate delle risorse per il rifacimento del tetto poi crollato a novembre. “I fondi, per ristrutturare il tetto, erano stati stanziati nel 2021 a febbraio – ribadisce Biuso – chiaramente si tratta di interventi che richiedono tempo”. Tempo che si esaurisce la mattina del 10 novembre del 2021 con il terribile crollo della copertura che, fortunatamente, non coinvolge nessuno tra personale docente e studenti.



“Oggi abbiamo bisogno di venti, venticinque aule -continua Biuso – bisogna assicurare a questi ragazzi il, loro, diritto allo studio. La nostra proposta è quella di usufruire delle aule, non utilizzate, di alcuni Istituti Comprensivi. Ad oggi le risposte sono lente malgrado l’interessamento e l’intervento in prima persona del Prefetto Maria Carmela Librizzi”. La lezione in piazza Dante continua, la prof spiega, i ragazzi scrivono e prendono appunti seduti sui “famosi” banchi a rotelle che diventano, in questa occasione, utilissimi.

Dopo 172 giorni dal crollo del tetto gli studenti del Liceo Scientifico Boggio Lera sono ancora senza aule.