Bologna, intimidazione ad Antoci: trovati due bossoli vicino all’hotel

Li ha trovati la polizia

BOLOGNA – Due bossoli sono stati trovati da personale della Polizia di Stato e della scorta di Giuseppe Antoci, ex presidente del parco dei Nebrodi e presidente onorario della fondazione Antonino Caponnetto, nei pressi dell’hotel a Bologna dove l’uomo soggiornava, per partecipare a un incontro alla Scuola di Pace di Montesole di Marzabotto.

Il ritrovamento

Il rinvenimento è avvenuto ieri pomeriggio, nel corso delle verifiche di sicurezza personali previste per Antoci e i suoi familiari in seguito alle minacce di morte che ha ricevuto per avere smantellato il sistema delle truffe sui fondi europei con cui la mafia si arricchiva.

Ispezionando e bonificando l’area intorno all’hotel, gli agenti della scorta hanno notato a terra i due bossoli, a una ventina di metri di distanza dall’ingresso. Si trattava, a quanto si apprende, di bossoli a salve un po’ arrugginiti.

Tuttavia, si è data attuazione ai protocolli di sicurezza previsti in queste circostanze e, d’intesa con l’interessato, Giuseppe Antoci è stato spostato da quella struttura e fatto alloggiare in un altro albergo cittadino.

