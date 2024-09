Fermato un coetaneo che avrebbe sferrato le coltellate

BOLOGNA – Una rissa tra minori si è trasformata in tragedia con un giovanissimo di 16 anni che ha perso la vita e un altro di 17 che è stato fermato per omicidio. La vicenda si è verificata nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, in via Piave a Bologna.

L’allarme è scattato poco dopo le 22.30. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 dopo aver sentito urla in strada. La polizia e i sanitari del 118 sono intervenuti in zona Saffi per sedare una violenta rissa in strada in cui erano coinvolti diversi minorenni: una volta giunti sul posto l’area è stata isolata e sono stati soccorsi i due giovani feriti.

Il 16enne accoltellato è deceduto durante il trasporto in ospedale. L’altro giovane rimasto ferito è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

La polizia nel frattempo avrebbe rintracciato il presunto responsabile, che si era dato alla fuga. Anche lui è minorenne e, secondo gli inquirenti, avrebbe sferrato le coltellate contro il 16enne. La sua posizione al momento è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Anche l’arma del delitto sarebbe stata trovata.

Resta da chiarire la causa della rissa: le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire i retroscena dell’omicidio.