Bolognetta, scoperta una piantagione di marijuana: un arresto

Rubata energia elettrica per 170mila euro

PALERMO – Scoperta una piantagione di marijuana nel capannone in un’area rurale a Bolognetta, in provincia di Palermo, dove la Guardia di finanza di Bagheria ha sequestrato oltre 34 chili di di droga. Un uomo è stato arrestato e una seconda persona è stata denunciata.

La coltivazione era alimentata da un allaccio abusivo alla rete elettrica e i tecnici dell’Enel che sono intervenuti hanno stimato in circa 170.000 euro l’ammontare dell’energia rubata negli ultimi cinque anni per alimentare lampade e altri strumenti per la coltivazione.

Nel casolare è stato sorpreso un uomo, originario di Palermo che, su disposizione del magistrato di turno della procura di Termini Imerese, è stato posto agli arresti domiciliari. La persona denunciata risiede nel quartiere palermitano di Brancaccio. Il casolare è stato sequestrato.