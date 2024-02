Strade sommerse e sollevamento di alcuni tombini

TRAPANI – Bomba d’acqua a Castelvetrano. Un’improvvisa e intensa precipitazione ha colpito l’area di Castelvetrano, nella provincia di Trapani, provocando estesi allagamenti in varie parti del comune.

Bomba d’acqua a Castelvetrano: strade sommerse

Strade, sottopassi e locali situati nei piani sotterranei sono stati sommersi dall’acqua, con la bomba d’acqua che ha causato il sollevamento di alcuni tombini. Di fronte a questa emergenza, i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di operazioni per gestire la situazione e mitigare gli effetti dell’inondazione. In risposta all’allarme, il sindaco Enzo Alfano ha preso la decisione precauzionale di ordinare la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di garantire la sicurezza di studenti e personale. Nonostante la gravità degli eventi, si rileva con sollievo che non si sono verificati danni a persone.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE