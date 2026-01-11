Una bomba e una pala meccanica per assaltare e svuotare i Bancomat

Doppio colpo nella notte

Due colpi messi a segno in altrettanti istituti di credito ieri notte a Palazzolo e a Buccheri, comuni della zona montana siracusana.

A Palazzolo, intorno alle 3:30, qualcuno ha fatto esplodere un ordigno che ha scardinato lo sportello automatico esterno della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 mila euro.

Il boato nel cuore della notte ha svegliato i residenti. La zona attorno alla banca è stata devastata dall’esplosione. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Secondo colpo allo stesso orario

Poco distante, a Buccheri, più o meno allo stesso orario, i ladri hanno preso di mira la filiale Unicredit: hanno usato una pala meccanica per sfondare la parete e prelevare il denaro custodito nello sportello Bancomat.

I carabinieri stanno cercando di capire se sia stata solo una coincidenza o se i due episodi siano collegati. Il bottino è da quantificare.

“Agenzie sotto attacco”

“Due agenzie sotto attacco nella stessa notte sono l’ennesima conferma di un fenomeno che è ormai fuori controllo – spiega Gabriele Urzì, dirigente nazionale del sindacato dei bancari Fabi e responsabile di salute e sicurezza Fabi Palermo -. Occorre un piano di sicurezza reale e coordinato che coinvolga istituti di credito, istituzioni locali e forze dell’ordine.”

“Le banche devono investire in tecnologia avanzata di protezione e in vigilanza armata – conclude – anche nelle ore notturne e non affidarsi soltanto agli straordinari sforzi degli organi di controllo. Purtroppo, i criminali non sempre sono sprovveduti ma fanno parte di bande organizzate”.

Foto Iblei News