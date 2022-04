Bombe e migliaia di morti: Putin annuncia la prima vittoria

Stragi di civili, milioni di profughi, ma il presidente russo comunica: "Dove abbiamo vinto"

MARIUPOL – Putin annuncia la prima vittoria. Dopo pesanti bombardamenti, migliaia di morti e milioni di profughi, Putin annuncia di aver conquistato Mariupol. Il presidente russo delinea anche la strategia per “contenere” i 2mila militari del battaglione Azov asserragliati nell’acciaieria. SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUERRA

L’annuncio

La città di Mariupol è “sotto controllo russo”, è l’annuncio dei due massimi responsabili militari e politici della Federazione russa: Shoigu e Vladimir Putin.

L’agenzia Tass ricostruisce i particolari, Putin avrebbe ordinato a Shoigu di cancellare l’ordine di assaltare l’acciaieria — un’azione di difficoltà enorme, data la caparbietà della resistenza ucraina —, chiedendogli di continuare l’assedio: «Non deve passare una mosca», avrebbe detto.

“In questo caso, dobbiamo pensarci – ha detto Putin riferendosi al possibile assalto all’acciaieria -. Voglio dire, dobbiamo sempre pensarci, ma soprattutto in questo caso, dobbiamo pensare a preservare la vita e salute dei nostri soldati e ufficiali. Non c’è bisogno di addentrarci in quelle catacombe e strisciare sottoterra, sotto quelle strutture industriali”, ha sottolineato il capo dello Stato durate il suo colloquio con il ministro della Difesa, Sergej Shoigu, secondo quanto riferisce la Tass. “Blocca questa zona industriale in modo che nemmeno una mosca possa entrare o uscire”, ha aggiunto Putin, sempre rivolgendosi a Shoigu.