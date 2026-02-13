Bombole di ossigeno esplose in sequenza, sfiorata la strage – VIDEO

Il filmato di quanto accaduto a Bibbiena. Aperta un'inchiesta

Sono impressionanti le immagini del furgone adibito al trasporto di ossigeno sanitario andato in fiamme nella mattinata di giovedì 12 febbraio a Bibbiena. L’incendio ha provocato una serie di esplosioni e danneggiato auto e abitazioni.

Come riporta il “Corriere di Arezzo”, sei persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti, tutte dimesse in giornata. Due famiglie sono state evacuate e trasferite temporaneamente dai servizi sociali comunali.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dall’abitacolo del mezzo. Il conducente, 43 anni, residente ad Arezzo, ha accostato e tentato di domare le fiamme con un estintore ma purtroppo non è bastato. Il fuoco si è esteso rapidamente fino a raggiungere le bombole di ossigeno terapeutico trasportate a bordo.

Esplosione bombole di ossigeno, la ricostruzione

Almeno quattro cilindri sono esplosi in sequenza, con detonazioni avvertite in diverse zone limitrofe. L’onda d’urto ha fatto tremare i vetri delle abitazioni circostanti mentre il veicolo veniva completamente distrutto. Le fiamme hanno coinvolto anche alcune auto in sosta e lambito edifici residenziali.

Una settima persona è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo che l’incendio, propagatosi dalla strada, aveva raggiunto l’interno dell’abitazione attraverso le finestre. Gli alunni della scuola elementare vicina sono stati trasferiti in via precauzionale nei locali di una scuola media.

Ustioni alle mani e intossicazione da fumo per il conducente

Nelle fasi iniziali il conducente ha riportato lievi ustioni alle mani e un’intossicazione da fumo. Ferito in modo lieve anche un vigile del fuoco che si è procurato lesioni a una mano durante le operazioni di spegnimento. Due donne con bambini di due mesi e due anni sono state trasportate in ospedale con codici di gravità 1 e 2.

La Procura della Repubblica di Arezzo ha aperto un fascicolo per accertare le cause dell’accaduto. Al centro degli accertamenti il mezzo utilizzato per il trasporto di ossigeno per uso sanitario e un possibile guasto tecnico che avrebbe originato la prima fiammata.

