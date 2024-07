Bonelli: “I soldi per il Ponte andrebbero usati per contrastare la siccità”

"Al Sud il trasporto è fermo al secolo scorso"

MESSINA – “Il ministro Salvini non capisce chi si oppone al Ponte sullo Stretto? Bene, io non capisco chi vuole sperperare 14 miliardi di euro mentre la Sicilia e il Sud subiscono una drammatica emergenza legata alla siccità e dove il trasporto pubblico è fermo al secolo scorso con la littorina a gasolio e su binario unico. Non capisco chi al governo, come lo stesso Salvini, non consideri i rilievi Critici dell’Anac alla realizzazione del Ponte”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.