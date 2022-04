Bonino presenta la candidatura di Ferrandelli a sindaco di Palermo

Il candidato: “Noi siamo gli unici con la schiena dritta e le mani libere“

PALERMO – “Palermo deve diventare la porta d’Europa nel Mediterraneo. Per questo, a sostegno di Fabrizio Ferrandelli, metto a disposizione la mia storia e il mio impegno affinchè le risorse europee del Pnrr portino lavoro e sviluppo al capoluogo siciliano. Devono essere opportunità, non l’ennesima delusione”. Lo ha detto la senatrice Emma Bonino, intervenendo alla kermesse “Rompiamo il sistema”, promossa da Più Europa a sostegno della candidatura di Fabrizio Ferrandelli a sindaco di Palermo, che si è svolta oggi al Multisala Politeama.

“Noi siamo gli unici con la schiena dritta e le mani libere. – ha detto Ferrandelli -. Abbiamo detto, e lo ribadisco con forza oggi, no agli inciuci e agli accordi sottobanco poco chiari. Noi siamo in campo con concretezza, chiarezza e competenza. Si sta creando un movimento popolare forte, fatto soprattutto di giovani, che vogliono rompere il sistema che ha bloccato il futuro. Possiamo tornare liberi: siamo gli unici senza potentati politici alle spalle, senza interessi opachi che vogliono mettere le mani sulla città. Sono pronto per amministrare la città. Insieme a chi ci sostiene abbiamo 15 anni di ascolto sul territorio. Grazie al contributo delle reti sociali, di imprenditori e di cittadini liberi, abbiamo le risposte e le soluzioni alle tante criticità di questa città. Noi siamo l’unica garanzia di governabilità per Palermo”.