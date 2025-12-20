Il viaggio di LiveSicilia nella manovra

PALERMO – Contributi diretti a fondo perduto per interventi di riqualificazione energetica, sismica e strutturale degli edifici residenziali orientati alla sostenibilità ambientale. Lo prevede l’articolo 5 della Finanziaria che ha ricevuto il via libera dell’Assemblea regionale siciliana.

Bonus ristrutturazioni in Sicilia, come funziona

Gli incentivi, destinati a persone fisiche e condomìni, coprono fino alla metà delle spese ammissibili e prevedono anche una quota riservata ai proprietari con Isee inferiore a 20mila euro. Gli interventi ammessi sono quelli che riguardano l’adeguamento sismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramenti strutturali e il miglioramento dell’efficienza energetica.

I limiti del bonus edilizio ‘Made in Sicily’

Il plafond complessivo per questa misura è di 15 milioni di euro nel triennio 2026-2028. Sono esclusi, tuttavia, coloro che hanno già usufruito del Superbonus 110% o del Sismabonus. Il contributo riconosciuto è pari al 50% delle spese ammissibili, con dei massimali espressamente previsti dalla norma: 25.000 euro, ad esempio, per ciascuna unità immobiliare “funzionalmente indipendente, con accesso autonomo dall’esterno, che si trovi in un edificio plurifamiliare;20.000 euro per ciascuna unità immobiliare in caso di edifici composti da due a otto unità immobiliari; 15.000 euro per ciascuna unità immobiliare in caso di edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La procedura per ottenere il bonus edilizio

La gestione della misura è affidata a Irfis attraverso il Fondo Sicilia. Le domande saranno acquisite con procedura ‘a sportello’, secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse, sulla base di un avviso pubblico. Espressamente escluso il il ‘click-day’. Il contributo sarà erogato per stati di avanzamento lavori ed è subordinato all’esito dei controlli. Con un emendamento al testo è stata rafforzata anche la programmazione degli interventi per il recupero degli edifici nei centri storici, il sostegno abitativo alle giovani coppie e l’incremento dell’efficienza energetica.