 Sicilia, tutte le norme principali della Finanziaria
Fondi alle aziende, bonus edilizi e Super Zes: viaggio nella manovra

Lo speciale di LiveSicilia sulla legge di stabilità 2026-2028
1 min di lettura

PALERMO – Incentivi alle imprese per nuove assunzioni e trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato, facilitazioni per consentire il lavoro a distanza e consentire ai giovani di non lasciare la Sicilia, la Super Zes che rende la Sicilia ancora più attrattiva per le aziende. Sono alcune delle misure contenute nella legge di stabilità 2026-2028 per la Regione Siciliana.

Il viaggio di LiveSicilia nella manovra

La Finanziaria è stata approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella notte tra sabato e domenica. Il valore totale della manovra è di circa 1,5 miliardi di euro. LiveSicilia ripercorre le misure principali della legge di stabilità.

