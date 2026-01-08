Sono state inserite 516 imprese, grazie a 12 milioni e mezzo di euro

PALERMO – L’assessorato regionale alle Attività produttive chiude definitivamente il percorso del Bonus Energia. E’ stata adottata, infatti, la graduatoria che consente di coprire tutti gli aventi diritto. Una graduatoria che recupera anche le aziende rimaste inizialmente escluse per carenza di risorse, con l’inserimento di 516 imprese, grazie ad uno stanziamento aggiuntivo di oltre 12 milioni e mezzo di euro.

I contributi partono da un minimo di 3 mila euro, in base ai parametri previsti dall’avviso. I pagamenti verranno definiti tra la fine di gennaio e i primi di febbraio.

Tamajo: “Rispettiamo un impegno preciso”

“Avevamo preso un impegno preciso con le imprese siciliane e oggi possiamo dire di averlo mantenuto – dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo -. Con il recupero delle risorse e l’adozione della graduatoria definitiva siamo riusciti a dare copertura a tutti gli aventi diritto, senza lasciare indietro nessuno. È un segnale concreto di attenzione verso il tessuto produttivo che ha sofferto l’aumento dei costi energetici”.

“Chiudiamo un percorso complesso – aggiunge Tamajo – ma lo facciamo con un risultato importante: 3.125 imprese sostenute, 516 aziende recuperate, oltre 12,5 milioni di euro messi in campo. Ora si passa alla fase dei pagamenti, che partiranno a breve. Il governo Schifani è al fianco delle imprese non con annunci, ma con atti e risorse vere”.