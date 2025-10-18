Nell'ultima Finanziaria uno stanziamento da due milioni di euro

PALERMO – Sono 85 i comuni siciliani che beneficeranno della misura approvata nella scorsa Finanziaria regionale con la quale è stato creato un fondo da due milioni di euro per coprire le spese del trasporto pubblico urbano dei giovani di età inferiore ai vent’anni. L’intervento è riservato ai residenti nei comuni dotati di servizio di trasporto urbano e appartenenti a famiglie con un Isee non superiore a 25.000 euro. I vincitori dei bandi comunali riceveranno un abbonamento gratuito annuale al servizio di trasporto pubblico locale.

Bus gratuiti per i giovani, firmati i decreti

I decreti che impegnano le somme per il 2025 in favore dei Comuni per il bonus trasporti sono stati firmati in questi giorni dal dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, Salvatore Lizzio. I due milioni di euro vengono distribuiti ai Comuni sulla base di una tabella elaborata dall’assessorato di via Leonardo da Vinci. Saranno gli enti poi ad avviare i bandi comunali e ad assegnare il bonus in base alla cronologia delle domande presentate.

Abbate: “Sostegno alle famiglie e ai giovani”

I due milioni di euro sono ripartiti agli enti locali per il venti per cento in base alla popolazione residente e per l’ottanta per cento in base all’estensione territoriale del comune. “Il lavoro di questi mesi per sostenere le famiglie siciliane e i giovani ha raggiunto il suo primo, tangibile risultato”, dice il deputato regionale della Dc Ignazio Abbate, tra gli ispiratori della misura che ora è ufficialmente operativa. “Diamo ai giovani la possibilità di poter viaggiare liberamente all’interno del perimetro urbano sia per spostamenti scolastici che di tempo libero. L’importo di due milioni di euro – conclude Abbate – non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”.

Il bonus trasporti nei 9 capoluoghi di provincia

I contributi più consistenti per il bonus trasporti ai giovani sono andati alle tre Città metropolitane di Palermo (110.757 euro), Catania (67.846) e Messina (60.920). Questi, invece, gli importi per gli altri capoluoghi di provincia: Ragusa,73.789 euro; Caltanissetta, 68.187; Enna, 54.542; Siracusa, 45.848; Agrigento, 42.733; Trapani, 33.432.

Provincia di Agrigento

Ecco la distribuzione tra i comuni delle nove province siciliane dotati di un servizio di trasporto pubblico locale. Agrigento: Sambuca di Sicilia 14.648 euro; Santa Margherita Belice 10.429; Menfi 17.836; Montevago 5.063; Sciacca 32.715; Palma di Montechiaro 13.965; Ribera 19.388; Cattolica Eraclea 9.316; Ravanusa 8.482; Licata 30.403; Canicattì 17.925; Lampedusa e Linosa 4.506; Cammarata 28.246; San Giovanni Gemini 4.827; Favara 16.060; Santo Stefano di Quisquina 12.735; Porto Empedocle 5.758; Casteltermini 11.102.

Provincia di Caltanissetta

Caltanissetta: Mussomeli 9.843 euro; San Cataldo 42.687; Butera 2.505; Gela 45.689; Mazzarino 43.626.

Provincia di Catania

Catania: Militello in val di Catania 9.832 euro; Castel di Iudica 15.300; Acireale 12.863; Santa Venerina 3.898; Caltagirone 59.620; Paternò 26.889.

Provincia di Enna

Enna: Nicosia 32.787 euro; Leonforte 13.730; Agira 24.446; Assoro 16.650; Piazza Armerina 46.292; Barrafranca 9.235.

Provincia di Messina

Messina: Galati Mamertino 5.902 euro; Gioiosa Marea 4.717; Montalbano Elicona 9.963; Piraino 2.542; Sant’Angelo di Brolo 4.705; Librizzi 3.551; Tortorici 10.818, Spadafora 2.144; Capo d’Orlando 3.504; Naso 5.707; Patti 8.920; Sant’Agata di Militello 6.541; Lipari 18.477; Longi 6.178; Barcellona Pozzo di Gotto 14.021; Milazzo 7.713; Taormina 3.339.

Provincia di Palermo

Palermo: Corleone 34.137 euro; Monreale 81.006; Gangi 19.004; Termini Imerese 14.504; Petralia Soprana 8.306; Cefalù 11.388; Carini 16.652; Ustica 1.419.

Provincia di Ragusa

Ragusa: Chiaramonte Gulfi 19.284 euro; Scicli 23.542; Modica 49.183; Vittoria 35.261; Ispica 18.544; Acate 16.094.

Provincia di Siracusa

Siracusa: Carlentini 25.028 euro; Lentini 33.864; Augusta 20.703; Noto 82.567.

Provincia di Trapani

Trapani: Pantelleria 13.050 euro; Partanna 13.167; Castellammare del Golfo 20.199; Castelvetrano 34.092; Marsala 45.864; Favignana: 6.099.

