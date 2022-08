Borgetto circondata dagli incendi: distrutti ettari di bosco

Vigili del fuoco impegnati per tutta la notte

1' DI LETTURA

BORGETTO – Sono state spente solo questa mattina le fiamme che hanno divorato ettari di bosco a Romitello e lambito il santuario. Per tutta la notte tanta ansia per i residenti di alcune abitazioni nel territorio di Borgetto nel palermitano. Le fiamme sono partite dalla statale e presto hanno interessato diversi ettari del monte Gradara. I canadair hanno ripreso le operazioni di spegnimento intorno alle 5 di questa mattina e i focolai sono stati domati in mattinata.

Ma per tutta la notte sono stati impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, la forestale e la protezione civile hanno evitato che le fiamme si avvicinassero al santuario e alle abitazioni. Momenti di paura anche per molti villeggianti che sono stati costretti a lasciare le loro case per motivi di sicurezza, mentre altri avevano preferito abbandonare le strutture già ieri pomeriggio quando si era intuito che l’incendio si sarebbe propagato per tutta la montagna.

Un altro incendio era scoppiato su monte Leardo a Piana degli Albanesi anche in questo caso le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni e aziende agricole. In fiamme a Roccamena alcuni fienili. Anche in questo caso intervento massiccio di pompieri e forestali.