Rubate borse di Hermès da oltre 240 mila dollari: il colpo – VIDEO

NEW YORK – Sono scesi da un’auto e nel giro di pochi secondi hanno spaccato una vetrina a martellate e rubato 8 borse del noto marchio di lusso Hermès, dal valore complessivo di oltre 240 mila dollari. Il colpo, avvenuto a New York e documentato nel video in alto, è stato segnalato sui social dalla polizia cittadina. Il valore stimato delle borse Hermès rubate ammonta approssimativamente a 242.000 dollari, riporta Sky News rifacendosi alle valutazioni della casa d’aste che ha subito il furto. La polizia di New York, che non è nuova a incentivare la collaborazione della cittadinanza, ha richiesto supporto per identificare i tre uomini responsabili del furto con spaccata.



