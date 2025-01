Borsellino, l’ex braccio destro: “Mai nessuna risposta sull’agenda”

Le parole di Carmelo Canale, tenente colonnello in congedo

ROMA – “Nessuno si è mai interessato dell’agenda rossa di Borsellino, nessuno ha mai dato una risposta su quell’agenda. Detengo io la sua borsa”.

Sono le parole di Carmelo Canale, tenente colonnello in congedo, nell’ambito del filone d’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Borsellino, le parole dell’ex braccio destro

“Volevo consegnarla ai carabinieri – aggiunge – ma qualcuno mi disse di no perché era una reliquia particolare, ma non voglio fare polemiche con i miei superiori”.

Borsellino, del fatto che tra le cause della morte di Falcone ci fosse la sua volontà di mettere in piedi uno staff che si occupasse del dossier su mafia e appalti, “ne parlava spesso con me, diverse volte. Non si tratta di una deduzione. È un ricordo certo di quello che diceva Paolo Borsellino”.

Canale è considerato l’ex braccio destro del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nel 1992.