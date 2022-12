In carcere un 34enne di Carlentini

SIRACUSA – Botte e maltrattamenti alla madre, con la quale conviveva, per avere i soldi richiesti. Sabato sera, dopo l’ennesimo rifiuto, l’aggressione più violenta con calci e pugni che hanno provocato la frattura del setto nasale alla donna. A quel punto una telefonata ha avvertito i carabinieri che hanno arrestato il responsabile. L’episodio è avvenuto a Carlentini, in provincia di Siracusa.

In carcere è finito un 34enne pregiudicato, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Non era la prima volta che l’uomo maltrattava la madre, destinataria di quotidiane e insistenti richieste di soldi. I militari hanno quindi rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato: ora si trova nel carcere Cavadonna di Siracusa. La vittima, soccorsa dal 118, guarirà in 15 giorni.