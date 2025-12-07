Botti illegali, a Catania i carabinieri sequestrano 400 chili di materiale

Denunciato un 28enne individuato tramite un profilo social

CATANIA – I carabinieri del Provinciale di Catania hanno scovato e sequestrato un deposito con 400 chili di materiale pirotecnico. Gli investigatori hanno denunciato un catanese di 28 anni con l’accusa di detenzione e vendita illegale di materiale esplodente.

Il sequestro dei carabinieri

I carabinieri hanno individuato un profilo social dove l’uomo proponeva la vendita del materiale pirotecnico con varie offerte. Da lì un lavoro di accertamenti incrociati tra i dati indicati sul profilo social e le banche dati a disposizione alle Forze dell’Ordine, sino a individuare con certezza l’identità del soggetto.

I militari, giunti al suo domicilio, hanno proceduto con una perquisizione dei locali. All’interno di un locale garage trovate numerose confezioni di materiale pirotecnico stoccati. Erano tenute in modo precario e pericoloso. A seguito del rinvenimento, sono intervenuti sul posto anche gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale carabinieri di Catania, per procedere al recupero, in sicurezza, degli esplosivi. Gli specialisti hanno subito verificato e certificato la tipologia del materiale rinvenuto, accertandone la catalogazione e la potenziale pericolosita’ connessa alla detenzione massiva in ambiente civile.