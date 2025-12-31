 Botti illegali di capodanno, sequestri a Siracusa e Agrigento
Botti illegali di capodanno, sequestri a Siracusa e Agrigento

PREVENZIONE
Operazioni della polizia a Siracusa e Agrigento contro i botti illegali. Nel primo caso gli agenti delle Volanti hanno sequestrato 5mila petardi nascosti in un casolare in disuso di via Algeri. Altri 320 chilogrammi di botti sono stati trovati in un garage a Lentini. Il proprietario di 45 anni è stato denunciato per detenzione di materiale esplodente non autorizzato.

Ad Agrigento, finora, il bilancio dei sequestri è di 900 prodotti pirotecnici per un peso complessivo di circa trenta chilogrammi, oltre a micce e varie bobine. I poliziotti hanno lavorato assieme ai finanzieri e ai vigili urbani. Denunciato un venditore ambulante.

