Donna congelata e fatta a pezzi: l’assassino ha confessato

Chi era Carol Maltesi, conosciuta come Charlotte Angie.

È stato arrestato il presunto responsabile dell’omicidio della donna ritrovata cadavere e fatta a pezzi a Borno, nel Bresciano, una settimana fa. L’uomo, 43 anni, è un amico e vicino di casa della vittima, identificata come Carol Maltesi, 25 anni, in arte Charlotte Angie, milanese nota nel mondo dell’hard.

L’uomo ha confessato l’omicidio durante un interrogatorio la scorsa notte ai carabinieri. Il cadavere è stato tenuto in un congelatore, fatto a pezzi e poi gettato in un dirupo. Poi è stato trovato il 21 marzo scorso in alcuni sacchi neri. Nei confronti dell’uomo, residente nel Milanese, i carabinieri del Comando provinciale di Brescia e della Compagnia di Breno hanno eseguito alle 4:30 un provvedimento di fermo emesso dal pm di Brescia, Lorena Ghibaudo. È accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere.