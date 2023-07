Brescia, svaligiata la villa di Fittipaldi: il bottino è di 250mila euro

L'ex campione di Formula 1 non era in casa. Portati via gioielli e orologi di lusso. Indagini dei carabinieri

1' DI LETTURA BRESCIA – Furto nella casa di Soiano, in provincia di Brescia, dell’ex campione di Formula 1 Emerson Fittipaldi. Il 75enne brasiliano non si trovava nella sua abitazione al momento del raid. La notizia è stata riportata nelle pagine della cronaca di Brescia del Corriere della sera. Secondo una prima ricostruzione il bottino sarebbe ingente. Portati via gioielli, orologi di lusso e oro per circa 250mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Salò.

