Bronte, traffico di droga: ai domiciliari Gullotti e Parisi

La Corte d'Appello ha accolto l'istanza della difesa.

BRONTE – Andrea Gullotti e Giuseppe Parisi lasciano il carcere e vanno ai domiciliari. Il comportamento processuale e l’assottigliamento delle esigenze cautelare hanno portato a una sostituzione della misura cautelare. Lo ha disposto la Corte d’Appello di Catania che accogliendo l’istanza della difesa (Andrea Gullotti è difeso dall’avvocato Maria Caterina Caltabiano, Giuseppe Parisi è invece difeso dall’avvocato Maria Lucia D’Anna) ha emesso l’ordinanza d’applicazione degli arresti domiciliari.

Gullotti e Parisi sono stati entrambi condannati a 14 anni di reclusione dal Gup per traffico di droga. I due sono stati arrestati nel 2019 dai carabinieri nell’ambito dell’operazione Sciarrotta sulla gestione dello spaccio nella città del pistacchio con canali di rifornimento di stupefacenti che portavano ai quartieri catanesi di Librino e Villaggio Sant’Agata. La sentenza che è stata impugnata e ora è in corso il processo davanti alla Corte d’Appello di Catania. Andrea Gullotti è il figlio di Giuseppe, ammazzato in una guerra di mafia nel 2002.