Brunori: “Corini ha idee chiare, felici di aver vinto davanti alla nostra gente”

Le parole dell'attaccante rosanero dopo la vittoria ottenuta contro il Perugia nella prima giornata di Serie B

PALERMO – Parola a Matteo Brunori. L’attaccante rosanero, mattatore della partita contro il Perugia con un gol e un assist, ha commentato in conferenza stampa il successo rosanero contro la compagine di Castori:

“Il mister è arrivato con idee chiare, ha subito provato delle cose che abbiamo recepito velocemente e abbiamo provato a metterle in campo. Ci conosciamo dall’anno scorso, conosciamo i nostri punti di forza e siamo contenti di aver vinto davanti alla nostra gente. Volevamo ripartire con la cattiveria e con la voglia di fare i tre punti, riprendere da dove avevamo lasciato”.

“L’addio di mister Baldini ci ha lasciato perplessi – ha affermato Brunori in merito al cambio sulla panchina rosanero – ha fatto una scelta ma possiamo solo ringraziarlo per quello che abbiamo fatto insieme l’anno scorso. Corini ha portato idee chiare, conosce benissimo la categoria e ci dà tutti i mezzi per lavorare al massimo. Siamo un gruppo che segue giornalmente tutto quello che ci chiede”.

Una parola, infine, anche sui nuovi arrivati dal mercato estivo: “I ragazzi nuovi si sono ambientati subito, i “vecchi” cerchiamo di farli sentire a loro agio e di provare certi movimenti in campo che possono recepire. Elia ha dimostrato la sua forza in passato così come tutti gli altri, dobbiamo continuare su questa strada”.