Brunori: “Da quando sono a Palermo ho sentito sensazioni magiche”

"Vi dico la mia su mister Baldini e su Corini"

PALERMO – Matteo Brunori, attaccante del Palermo, è intervenuto ai microfoni di “DAZN” per parlare della sua esperienza in rosanero tra passato e futuro, ma non solo: “I commenti su ‘Brunorisessuale’? È bellissima questa cosa che è uscita l’anno scorso, mi è arrivata anche sotto i commenti del matrimonio. Anche mia moglie è contenta di questi commenti, all’inizio era un po’ spaventata ma poi le ho spiegato tutto. Sul matrimonio? Mi dovevo sposare da tre anni, poi a causa del Covid è stato sempre rimandato. Io avevo fissato la data due giorni prima della finale playoff. L’avevo detto al direttore che non sapevo come sarebbe finita la storia e lui mi diceva: ‘Andiamo avanti’. Mister Baldini mi ha detto: ‘Guarda Matteo, ho paura che tu ti sposi però poi il rigore lo sbagli’. E invece poi il rigore l’ho segnato ed è finita nel migliore dei modi”.

LA CITTÀ

“Da quando sono arrivato a Palermo ho sentito delle sensazioni magiche – dice Brunori durante il programma -. Si respira aria di calcio ovunque, i palermitani ti trasmettono un calore fuori dal normale e questo si percepisce ovunque. Sembra scontato ma l’affetto e l’entusiasmo che ti danno una piazza del genere, non te li trasmette nessuno. Si è vissuta un’atmosfera magica e questo si sta ripetendo anche quest’anno. Di Palermo amo il cibo, in particolare l’arancina e il cannolo, e poi amo soprattutto il mare”.

SU BALDINI E CORINI

Sull’ex tecnico dei rosanero Silvio Baldini e sull’attuale allenatore Eugenio Corini, Brunori ha le idee chiare: “Mister Baldini è entrato dentro ognuno di noi e ci ha rivoluzionati. Ha dei principi di calcio molto particolari. Al di fuori del campo, è sorto con lui un rapporto molto leale e noi giocatori non possiamo fare altro che ringraziarlo. Poi il calcio è fatto di scelte e abbiamo accettato le sue decisioni. Corini conosce benissimo la categoria, l’ha vinta, ha delle idee chiare e stiamo cercando di seguirlo alla grande. Non ha stravolto cosa c’era prima, ma è partito dalle nostre certezze e mette ogni giorno delle sue idee in campo, che noi cerchiamo di portare sabato in partita”.