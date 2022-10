Buon esordio del TeLiMar in Coppa Italia, battuto Anzio Waterpolis

Il presidente Giliberti: "Netta e meritata vittoria"

4' DI LETTURA

Inizia con la vittoria contro l’Anzio Waterpolis il cammino in Coppa Italia del TeLiMar Palermo. Nella partita d’esordio nel girone C, il Club dell’Addaura prende subito il largo, arrivando a +8 a metà gara e anche a +10 sul finale. In vista delle partite di domani domenica 9 ottobre, contro la Rari Nantes Savona e Bologna De Akker, la squadra guidata dal tecnico Baldineti gestisce poi il ritorno degli avversari, dosando le forze e facendo rotare tutti e tredici i convocati, compreso il secondo portiere De Totero entrato nel quarto tempo, fino al risultato finale di 19-12.



LA CRONACA

Dopo un botta e risposta tra Del Basso e Koprcina, che segna in superiorità numerica la rete dell’1-1, il TeLiMar inizia a scavare il solco con Irving e un rigore trasformato da Hooper. Ci provano gli uomini di Tofani con un tiro basso angolato di Goreta. Risponde di nuovo Irving prima sul lato cattivo e poi sfruttando l’uomo in più per il 5-2. Allungano Giorgetti e Hooper. Accorcia Pelicaric, ma la prima frazione si chiude sull’8-3 per il goal del capitano Lo Cascio in chiusura.

Doppietta di Vitale, in entrambi i casi su uomo in più. Poi, Cuccovillo in superiorità ad interrompere la cavalcata del TeLiMar che prosegue con Del Basso per l’11-4. Susak segna la quinta rete per i laziali. Di Patti in più e Giliberti con un gran diagonale a pelo d’acqua regalano ai palermitani il 13-5 che a metà gara permette di pensare già alla delicata sfida di domani mattina contro la Rari Nantes Savona, che oggi ha battuto i padroni di casa della De Akker 13-7.

Dopo l’intervallo lungo, Susak sorprende Jurisic con una palomba. Ribatte Hooper, a cui rispondono Bajic e Goreta in superiorità. Irving in superiorità, poi Caponero in più per il 15-9. Il parziale si chiude, però, in parità per le reti di Pericas e di Irving, con il Club dell’Addaura che gestisce a distanza gli avversari.

Allunga sul +10 il team del presidente Giliberti, con le reti di Fabiano – la seconda in superiorità – per il 19-9. Il match si chiude sul 19-12 per le reti in rapida successione sul finale di Pelicaric in più, Daniel Presciutti e di nuovo Pelicaric.



Bilancio positivo per l’allenatore del TeLiMar Marco Gu Baldineti: «Da metà gara in poi abbiamo gestito, pareggiando il terzo parziale e concedendo un goal di troppo nell’ultima frazione. Qualche errore in difesa, ma siamo ancora in piena fase di rodaggio. Abbiamo, quindi, tutto il tempo per prendere le giuste misure in vista dell’avvio di campionato e di Len Euro Cup. Quanto alla tenuta fisica, sono soddisfatto di quanto hanno fatto oggi i ragazzi. Hanno giocato bene di controfuga per oltre due tempi e sono riusciti a concretizzare una buona parte delle occasioni create. Domani mattina sarà una bella sfida, contro una squadra che è più avanti nella preparazione, con tre partite ufficiali già alle spalle. Per come ho visto i ragazzi oggi, concentrati quando serviva, penso che una vittoria sia alla nostra portata. In ogni caso, dovremo restare focalizzati sull’obiettivo qualificazione fino alla fine dell’incontro con la De Akker, che potrebbe nel frattempo vincere contro l’Anzio».

“Netta e meritata vittoria all’esordio, con la nostra squadra per il quaranta per cento rinnovata – sottolinea il Presidente del TeLiMar Marcello Giliberti -. Abbiamo sfoderato un’ottima prestazione in attacco. Siamo stati un po’ più disattenti in difesa, ma essendo la prima partita ufficiale è comprensibile. Bene sia la vecchia guardia che tutti i nuovi acquisti. Tutti quanti insieme dovranno già domattina affrontare la corazzata savonese, nostra bestia nera, top match di questo girone. Speriamo di fare molto bene”.

Coppa Italia – Girone C – TeLiMar vs Anzio Waterpolis 19-12

TeLiMar: Jurisic, Del Basso 2, Vitale 2, Di Patti 1, Giorgetti 1, Hooper 3 (1 rig.), Giliberti 1, Pericas 1, Lo Cascio 1, Fabiano 2, Lo Dico, Irving 5, De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti

Anzio Waterpolis: Antonini, Fratarcangeli, Pelicaric 3, Susak 2, Caponero 1, Goreta 2, Barberini, Cuccovillo 1, Bajic 1, Koprcina 1, Presciutti D. 1, Leoni – Allenatore: Roberto Tofani

Arbitri: Vittorio Frauenfelder, di Salerno, e Massimo Calabrò, di Macerata (CE)

Parziali: 8-3; 5-2; 4-4; 2-3

Superiorità: TeLiMar 6/9 + rigore; Anzio 6/14

Note: Uscito per limite di falli Giorgetti (TeLiMar) nel terzo tempo. Anzio Waterpolis con 12 uomini a referto (no calottina 9)



CALENDARIO COPPA ITALIA GIRONE C

domenica ore 10,30 – RN Savona vs TeLiMar

domenica ore 17,30 – De Akker Team vs TeLiMar