Busaferro: “Il valore del’Rt si avvicina alla soglia epidemica”

“La proiezione dell’Rt più avanti nel tempo mostra chiaramente come la soglia per i casi sintomatici sia sopra il valore di 1, a 1,24, e quindi sopra la soglia epidemica. L’Rt per le ospedalizzazioni viceversa rimane sotto la soglia epidemica, a 0,90. Quindi il valore di Rt per tutte le Regioni comincia ad avvicinarsi alla soglia epidemica e tutte le regioni sono caratterizzate anche da una curva di ricrescita dell’incidenza”. Così il presidente Iss, Silvio Brusaferro, sui dati del monitoraggio settimanale. “La circolazione del virus è più elevata tra 10 e 19 anni e tra 0-9 anni, e il trend mostra una fase di crescita dei contagi”.

“C’è ancora un numero significativo di persone non vaccinate o che non hanno fatto il booster – ha continuato Brusaferro -. È necessario rispettare le misure raccomandate e usare l’arma della vaccinazione per poter guardare con più ottimismo alla convivenza con questa pandemia”.

“Sappiamo che la variante Omicron è piu trasmissibile ed ormai totalizzante nella circolazione del virus nel nostro Paese e aumenta il sottolignaggio BA.2. È importante – ha concluso Brusaferro – continuare a monitorare la circolazione delle varianti si attraverso le flash survey sia la piattaforma Icogen con i sequenziamenti delle regioni”.