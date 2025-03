Buseto Palizzolo, Lombardo Bikes acquisisce la Cicli Olympia

Nasce il più grande produttore di biciclette a capitale interamente italiano

BUSETO PALIZZOLO (TP) – Cicli Lombardo S.p.A., conosciuta sul mercato con il brand

Lombardo Bikes, annuncia l’acquisizione di Cicli Olympia, marchio tra i più antichi d’Italia nel

settore delle due ruote, fondato nel 1893.

Questa operazione consolida Lombardo Bikes come il più importante produttore di biciclette a capitale interamente italiano, permettendo inoltre all’azienda di ampliare la propria gamma e di affermarsi ulteriormente nel segmento di mercato performance.

Con un fatturato 2023 di 34 milioni di euro, oltre 20.000 mq di stabilimenti tra Buseto Palizzolo

(Trapani) e Germania, l’azienda di Buseto Palizzolo ha una capacità produttiva sopra i 400 veicoli al giorno.

L’acquisizione del 100% di Cicli Olympia è un ulteriore tassello nella strategia di crescita e

consolidamento del brand che sceglie di investire e guardare al futuro con determinazione,

nonostante le attuali sfide e il complesso momento del settore delle due ruote, preservando il valore e

il know-how dell’industria ciclistica italiana.

La lunga tradizione di artigianalità e innovazione accomuna le due aziende. Cicli Olympia, realtà

storica con un fatturato 2023 sopra i 17 milioni di euro, nasce alla fine dell’Ottocento a Milano, lega

la sua storia all’agonismo e agli eroici atleti del passato e, a partire dal 1959, sotto la guida della

famiglia Fontana, si trasferisce in Veneto, dove cresce e continua a essere un marchio iconico per il

ciclismo italiano. Oggi l’azienda ha sede a Piove di Sacco (Padova) e Lombardo Bikes conferma il

proprio impegno nel continuare a preservare questo stabilimento, assicurando il mantenimento della

produzione locale.

Fondata da Gaspare Lombardo in Sicilia nel 1952, Lombardo Bikes ha saputo combinare

tradizione e modernità, diventando un punto di riferimento nel mercato delle biciclette e un’eccellenza

simbolo del Made in Italy.

Nel 2007, ha aperto una filiale in Germania, rafforzando la propria presenza nel mercato europeo e negli anni ha saputo consolidare il proprio ruolo di player globale, grazie anche alla collaborazione con Bosch, con cui Lombardo è stata la prima azienda italiana a siglare una partnership tecnologica per le e-bike già nel 2011. Dal 2017 Lombardo Bikes opera in una sede produttiva all’avanguardia, progettata per il benessere delle persone, con un impianto di verniciatura di ultima generazione, una palestra, un asilo nido per i figli dei dipendenti e un’Academy dedicata alla formazione continua. Oggi conta circa 90 dipendenti, di cui il 30% donne, ed esporta il 60% della produzione in 31 Paesi, con una rete di oltre 1000 punti vendita in Europa.

Lombardo Bikes è stata inoltre la prima azienda della provincia di Trapani a essere stata ammessa

al programma ELITE di Borsa Italiana, un percorso di eccellenza dedicato alle PMI ad alto potenziale

che vogliono accedere ai capitali e prepararsi per una futura quotazione in Borsa. Entrare in ELITE

significa aver adottato i più alti standard di governance, trasparenza e strategia di crescita.

L’acquisizione di Cicli Olympia rappresenta un passo significativo per Lombardo, che mira a integrare

l’esperienza e la tradizione di un marchio storico per ampliare la propria gamma di prodotti e

rafforzare la presenza sul mercato, con un particolare focus sui settori mtb, gravel, corsa e e-bike con

motore Bosch. L’operazione è stata finalizzata grazie a un finanziamento, con garanzia SACE,

erogato da Intesa Sanpaolo, un partner strategico che, attraverso le Divisioni Banca dei Territori e

IMI Corporate & Investment Banking ha creduto nel progetto e nelle potenzialità dell’azienda.

Nell’operazione, Cicli Lombardo è stata assistita per gli aspetti di advisory legale, fiscale e finanziaria

da IPG Law Firm da un team di avvocati e commercialisti coordinato dal Managing Partner Avv.

Marco Pistis e dal Partner Dott. Tommaso Perri.

Emilio Lombardo, CEO di Cicli Lombardo S.p.A., ha dichiarato: “Questa acquisizione rappresenta

per noi un motivo di grande orgoglio. In un periodo di sfide per il settore, abbiamo scelto di investire e

credere nel futuro della bicicletta e della mobilità sostenibile. Unendo le forze con Cicli Olympia,

consolidiamo la nostra identità italiana e la nostra capacità di innovare, mantenendo viva la passione,

la tradizione e l’artigianalità che ci contraddistinguono. Inoltre, questa scelta rafforza la volontà di

preservare il valore dell’industria ciclistica nazionale ed europea, favorendo uno sviluppo che

mantenga radici solide nel nostro territorio e nelle nostre competenze. Ancora una volta ci

impegniamo per non disperdere il nostro patrimonio di eccellenza, garantendo che la proprietà e il

know-how tramandati da generazioni continuino a essere un pilastro del tessuto industriale europeo”.

Vittorio Fontana, Amministratore Delegato uscente di Cicli Olympia, ha dichiarato: “La nostra

Famiglia esprime soddisfazione per l’ingresso di Cicli Olympia nel gruppo Lombardo Bikes. Certi che

la scelta di Lombardo Bikes rappresenti la soluzione migliore per dare continuità al marchio Olympia,

consentendone l’ulteriore crescita, proseguiremo con impegno nel supporto al nuovo management al

fine di accompagnare Cicli Olympia in una nuova fase di sviluppo”.

Con questa operazione, Lombardo Bikes ribadisce dunque la propria volontà di promuovere un modo

più moderno, innovativo e responsabile di fare impresa, partendo dal territorio, preservando e

valorizzando l’italianità dei propri prodotti e contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore delle due

ruote.