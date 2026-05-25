Caccamo, in casa avevano 16 cani in pessime condizioni: coppia denunciata

L'operazione dei carabinieri del nucleo Cites

CACCAMO – Carabinieri del nucleo Cites del centro anticrimine natura di Palermo, con i colleghi di Caccamo, hanno denunciato un 69enne e una 66enne per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e di avifauna selvatica. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, la coppia aveva 16 cani meticci tenuti, secondo i veterinari dell’Asp di Palermo, in pessime condizioni igienico-sanitarie e in luoghi angusti.

Una madre con 5 cuccioli era legata ad una robusta catena lunga poco più di un metro. Tutti i cani erano sprovvisti di identificazione mediante microchip. Gli animali sono stati sequestrati e i due sono stati multati con 7.000 euro.

All’interno dell’abitazione trovati anche due cardellini, specie particolarmente protetta. Anche questi sono stati sequestrati.