Cade da cavallo e si ferisce seriamente, trasportato in elisoccorso

L'incidente è avvenuto lungo la Provinciale 58

PATERNÒ (CATANIA) – L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8.30, in contrada Tre Fontane, lungo la Strada Provinciale 58, non distante dall’isola ecologica Un uomo è caduto rovinosamente da cavallo, riportando gravi ferite.

Immediatamente dopo l’incidente, è intervenuta un’ambulanza del servizio 118, con personale sanitario che ha prestato le prime cure sul posto.

Tuttavia, viste le condizioni serie del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nelle vicinanze e ha trasportato l’uomo, in codice rosso, in ospedale di Catania per gli accertamenti medici e le necessarie cure. Vistose le macchie di sangue rimaste sull’asfalto.