Cade in mare dopo avere aiutato due ragazzini e muore

Il corpo recuperato dai vigili del fuoco

SIRACUSA – Ha salvato due ragazzi caduti in acqua mentre si facevano una foto: ha legato due teli e li ha aiutati ma poi è scivolato in acqua ed è morto. Il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. L’uomo, originario di Floridia, in provincia di Siracusa, era disperso in mare da ieri.

La tragedia

Per tutta la giornata sono andate avanti le attività di ricerca con il coordinamento della Capitaneria di Porto dell’uomo: il cadavere è stato recuperato in prossimità di un costone roccioso. Secondo una ricostruzione il 35enne si sarebbe accorto che due minori erano finiti in acqua mentre si scattavano una foto: avrebbe legato due teli per aiutare i ragazzi ma sarebbe scivolato in acqua. I due minori si sono messi in salvo mentre il 35enne non sarebbe riuscito a risalire. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.