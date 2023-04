Le ricerche della guardia costiera

SIRACUSA – Ore di apprensione per un 35enne disperso in mare tra Siracusa e Avola. Sono in corso le ricerche da parte della Capitaneria di porto.

Si è tuffato per salvare due ragazzini

A lanciare l’allarme sono stati alcuni minori che stavano facendo una passeggiata nella zona, quando due ragazzini del gruppo sarebbero caduti in mare dal ponte di Cassibile. L’uomo si è lanciato in acqua per soccorrerli e mentre i due ragazzi sono riusciti a salvarsi, di lui si sono perse le tracce.