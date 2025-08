I corpi recuperati dai vigili del fuoco

VENEZIA – Due giovani operai, di 30 e 20 anni, sono morti stamattina dopo essere caduti in una cisterna per la raccolta di residui biologici, a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni, i due erano impegnati nella pulizia di una fossa biologica.

Inutili i soccorsi, per i due lavoratori non c’è stato nulla da fare. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco.