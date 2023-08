Cagliari-Palermo, Corini: “Dare il meglio per passare il turno”

"Lunedì entreremo nel nostro centro sportivo a Torretta"

Si scende in campo. Il Palermo, sabato 12 agosto a partire dalle ore 21:00, affronterà il Cagliari di mister Ranieri nella prima uscita stagionale in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. L’allenatore dei rosanero Eugenio Corini ha presentato l’incontro ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante: “Questa settimana a Veronello abbiamo lavorato bene, in un centro adeguato. Abbiamo lavorato su dei principi tecnico-tattici, nel preparare la partita, nell’ottimizzare la condizione atletica e nel recuperare qualche giocatore che veniva da qualche acciacco”.

“Soleri, Mancuso e Valente sono pienamente recuperati, già dal test contro l’Ambrosiana sono rientrati in gruppo – spiega Corini -. Aurelio abbiamo la possibilità di valutarlo dopo Bari per fargli fare un percorso pulito e farlo rientrare al meglio della condizione atletica”.

SULL’AVVERSARIO

In merito ai primi avversari della nuova stagione, il tecnico dei rosanero è stato molto chiaro: “Il Cagliari è una squadra importante che ha vinto i play-off l’anno scorso, ha un allenatore di grandissima qualità. La squadra conosce tanti sistemi di gioco e che sa modulare e cambiare durante la partita, quindi sarà un test importante per prepararci al meglio per il campionato”.

“Ranieri ha la mia stima perché è una persona straordinaria, ha fatto una grande carriera da calciatore e una straordinaria da allenatore e ha ancora energia, forza e qualità. Ci serve un test di questo tipo in uno stadio pieno e con una tifoseria che spingerà, che è quello che troveremo a Bari. Vogliamo fare una grande partita e di dare il meglio per passare il turno e per prepararci alla prima di campionato”, ha ammesso Corini.

“Lunedì entreremo nel nostro centro sportivo a Torretta, lo attendiamo con grande voglia di provare a capire le emozioni che proveremo. È un asset fondamentale per il futuro del Palermo, una bella struttura funzionale e sarà un grande valore per il club sia ora che per il futuro – conclude l’allenatore del Palermo -“.