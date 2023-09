Caivano, maxi blitz interforze all’alba: impiegati 400 uomini

Sequestrati soldi in contanti, una molotov e proiettili

NAPOLI – Blitz dalle prime luci dell’alba a Caivano. Una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere ‘Parco Verde’ di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe è in corso dalle prime ore del mattino.

Si tratta di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 uomini delle forze dell’ordine. In corso numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.

Nel corso del blitz i carabinieri hanno trovato e sequestrato soldi per un valore che arriva a 44mila euro. E’ stato inoltre trovato un appartamento abbandonato che era stato trasformato in una centrale di spaccio con materiale per il confezionamento della droga. I militari hanno scoperto anche una molotov e circa 150 proiettili.