Calatabiano, rissa fra condomini: feriti 2 carabinieri, 4 denunciati

L'intervento dei militari della Compagnia di Giarre

CALATABIANO (CATANIA) – Quello che pareva essere un banale diverbio si è, invece, trasformato in una rissa. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre sono intervenuti a Calatabiano, presso un residence della zona. Qui si è scatenata una lite in corso tra condomini.

I militari sono stati avvicinati da una donna con un bambino in braccio, visibilmente agitata, che li ha condotti all’interno del cortile condominiale. Dove alcune persone stavano discutendo animatamente sino a passare anche alle vie di fatto.

All’interno, in effetti, gli investigatori della Radiomobile, hanno trovato un gruppo di persone che si stava affrontando fisicamente, con reciproci lanci di oggetti e colpi, mentre altri presenti tentavano di separarli.

I carabinieri sono intervenuti velocemente anche con altre pattuglie riuscendo a dividere i contendenti. E a riportare la calma. Nel frattempo, due militari avevano già riportato contusioni agli arti superiori nel tentativo di contenere la lite ed evitare che degenerasse ulteriormente. Anche due dei soggetti coinvolti hanno riportato escoriazioni e dolori agli arti e al volto, per i quali è stato necessario l’intervento del personale medico del 118.

I litiganti identificati, quattro uomini un 42enne e un 40enne di origine straniera residenti in zona, un 62enne residente all’estero e un 28enne residente a Catania, sono stati accompagnati in caserma. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i quattro sono stati denunciati per il reato di rissa.